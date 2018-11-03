Остатки средств на корсчетах банков 03.11.18

|Дата
|сумма, млн грн
|29 ноября
|54335.2
|30 ноября
|56949.4
|3 декабря
|50773.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 декабря - 28,222764 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
10:52 03.12.2018 |
|Дата
|сумма, млн грн
|29 ноября
|54335.2
|30 ноября
|56949.4
|3 декабря
|50773.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 декабря - 28,222764 грн/$1.
|
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