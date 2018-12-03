Золото дорожает 3 декабря на ослаблении доллара к мировым валютам

Золото растет в цене в понедельник утром на фоне ослабления доллара к мировым валютам после объявления временного перемирия в торговой войне США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.33 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,7 доллара, или на 0,38% - до 1230,7 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро повышалась на 1,1% - до 14,38 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 96,96 пункта.

Спрос на доллар как более надежный актив оказался под давлением после того, как лидерам США и Китая удалось достичь договоренностей, дающих дополнительное время для обсуждения полномасштабного торгового соглашения между странами. По итогам саммита G20 США согласились с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Рейтер, что ослабление доллара является ключевым фактором, который подталкивает вверх стоимость золота. При этом повышение интереса к рисковым активам ограничивает рост котировок.