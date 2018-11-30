Евро дешевеет к доллару 30 ноября на данных об ослаблении инфляции в еврозоне

Курс евро к доллару США снижается в пятницу на данных о замедлении темпов инфляции в еврозоне.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1369 по сравнению с $1,1393 на закрытие предыдущей сессии.

Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в ноябре 2018 года выросли на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в октябре.

Ноябрьский показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Уровень инфляции в еврозоне является ключевым ориентиром для политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты опасаются, что ослабление инфляции вынудит ЕЦБ отложить первое за долгое время повышение базовой процентной ставки, пишет Dow Jones. Ранее европейский ЦБ дал понять, что намерен сохранять ставку на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,2% на торгах в пятницу.

Курс доллара относительно иены поднялся незначительно - до 113,53 иены против 113,48 иены накануне, стоимость американской валюты к фунту стерлингов выросла до $1,2760/1 фунт с $1,2791/1 фунт.

Пара евро/иена торгуется на уровне 129,07 иены по сравнению с 129,3 иены на закрытие предыдущей сессии.

В центре внимания инвесторов - открывшийся в пятницу саммит G20 в Буэнос-Айресе. В первую очередь участников рынка интересует встреча лидеров Китая и США и прогресс в их торговых переговорах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает и текущий вариант отношений с Пекином, но он готов и "что-то предпринять".