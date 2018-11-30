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Справочный курс гривни вырос на 16,73 коп. до 28,2311 грн
12:21 30.11.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 16,73 коп. до 28,2311 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 13,72 коп. до 28,3984 UAH/USD.
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