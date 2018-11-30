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Курсы валют по карточным операциям на 30.11.18
11:44 30.11.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 30 ноября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.5714
|31.8000
|32.5733
|3.9200
|4.2700
|ОТП Банк
|28.1500
|28.3500
|32.0000
|32.2500
|Укрсоцбанк
|28.2000
|28.4000
|31.9000
|32.4500
|Ощадбанк
|28.0500
|28.5000
|31.5000
|32.6000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1000
|28.4000
|31.8000
|32.3500
|Укрэксимбанк
|28.0000
|28.5500
|31.5900
|32.7300
|Райффайзен Банк Аваль
|28.1690
|28.8500
|31.8471
|32.5500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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