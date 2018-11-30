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29 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 4 300 млн гривен
11:04 30.11.2018 |
В четверг, 29 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 300 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 4 300 млн гривен по ставке 20,00% годовых 3 банкам.
Как сообщали Українськi Новини, 28 ноября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 401 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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