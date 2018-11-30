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НБУ продал 29 ноября банкам депозитные сертификаты на 2 244 млн гривен
10:42 30.11.2018 |
Национальный банк в четверг, 29 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 244 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 24 банкам на сумму 2 244 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 28 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 639 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 485,467 млрд гривен, что на 14,5% больше чем за январь-октябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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