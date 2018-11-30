28 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $14 млн до $365 млн

В среду, 28 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 14 млн долларов по сравнению с 27 ноября до 365 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2 млн долларов по сравнению с 27 ноября до 412,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 22 коп. в среду вырос на 17 коп. до 28,29 UAH/USD.



