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Цена на золото 30 ноября не меняется, как и курс доллара
08:26 30.11.2018 |
Цена на золото в пятницу утром не меняется, как и курс доллара к большинству мировых валют, - рынки замерли в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 1230,4 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро слабо снижалась - на 0,08%, до 14,39 доллара за унцию.
Основным фактором, который влияет на стоимость драгоценного металла в пятницу, остается курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 96,77 пункта. При этом ранее в пятницу он сохранялся на уровне закрытия предыдущего дня в 97,78 пункта.
Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках начинающегося саммита G20 в Аргентине и их переговоров по торговым вопросам. "Участники рынка золота будут пристально следить за событиями на саммите G20 в эти выходные", - сказала агентству Рейтер аналитик Religare Securities Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).
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