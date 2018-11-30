Доллар стабилен к мировым валютам 30 ноября в ожидании новостей от США и Китая

Курс доллара почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед запланированной встречей лидеров США и Китая в рамках саммита G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET курс евро к доллару рос до 1,1394 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1393 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,48 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохранялся на отметке 96,78 пункта.

Участники торгов ждут встречи лидеров США и Китая в рамках двухдневного саммита G20 в Аргентине, который начинается в пятницу. Инвесторы надеются на положительный исход переговоров, способствующий разрешению торговых противоречий межу странами.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. В январе они должны увеличиться до 25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках встречи на саммите. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

"Если пошлины останутся на уровне 10%, то вероятно ослабление доллара на фоне подъема рисковых настроений", - сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale).