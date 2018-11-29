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Председатель NYSE: биткоин вошел в нашу жизнь надолго
20:09 29.11.2018 |
Председатель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Джеф Шпрехер позитивно отозвался о биткоине и других криптовалютах, заявив, что новые активы имеют на регулируемых финансовых рынках большое будущее.
Примечательно, что в следующем году оператор NYSE биржа Intercontinental Exchange планирует запустить фьючерсы на биткойн.
Это уже второе воодушевляющее заявление о больших перспективах криптовалют, до этого похожее мнение выразил председатель SEC Джей Клейтон.
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