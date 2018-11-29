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Депозитные ставки для физлиц 29.11.18
17:30 29.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.11.18
|29.11.18
|28.11.18
|29.11.18
|28.11.18
|29.11.18
|3 месяца
|14.38
|14.38
|2.16
|2.16
|1.17
|1.17
|6 месяцев
|15.16
|15.16
|2.96
|2.96
|1.57
|1.57
|9 месяцев
|15.46
|15.46
|3.11
|3.11
|1.76
|1.76
|12 месяцев
|15.63
|15.63
|3.73
|3.73
|2.30
|2.30
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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