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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.11.18
12:37 29.11.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|26.11
|18.3675
|-
|-
|-
|-
|18.8596
|18.6799
|27.11
|18.4283
|-
|-
|-
|-
|18.6531
|-
|-
|-
|-
|28.11
|18.4837
|-
|-
|-
|-
|18.4470
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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