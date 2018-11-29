Банки Украины 29 ноября сократили портфель ОВГЗ на 4,4 млрд грн

Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,35 млрд грн - до 735,82 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов - сократился на 74,3 млн грн (1,1%), юрлиц - увеличился на 88,6 млн грн (0,5%), физлиц – на 32,3 млн грн (на 0,6%).
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 01.11
|744493.29
|348099.56
|363752.04
|20178.16
|5253.78
|7209.75
|на 27.11
|739271.07
|348099.56
|359357.61
|19533.00
|5656.83
|6624.07
|на 28.11
|740165.43
|348099.56
|360314.14
|19587.79
|5688.42
|6475.52
|на 29.11
|735818.95
|348099.56
|355920.94
|19676.43
|5720.75
|6401.27
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 29 ноября – 28,269049 грн/$1.