НБУ увеличил прогноз репатриации дивидендов с $3 млрд до $3,5 млрд в 2018

Национальный банк увеличил прогноз репатриации дивидендов с 3 млрд долларов до 3,5 млрд долларов в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

В августе текущего года замглавы Национального банка Олег Чурий сообщил, что НБУ прогнозирует репатриацию дивидендов в размере 2,5-3 млрд долларов по итогам года.

По прогнозам Национального банка в 2018 году выплаты по начисленным дивидендам составят 3,5 млрд долларов на фоне постепенной либерализации движения капитала и улучшения финансовых результатов предприятий с иностранным капиталом.

При этом за январь-октябрь текущего года куплено валюты для репатриации дивидендов на 2,302 млрд долларов, перечислено (с учетом собственной валюты) - 2,874 млрд долларов.

В октябре 129 компаний перечислили валюту для репатриации дивидендов на общую сумму 227 млн долларов, то есть средний объем перечислений на 1 компанию составил 1,76 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов бизнесом в 1,8 млрд долларов в 2017 году.