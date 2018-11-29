27 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $171,6 млн до $379 млн

Во вторник, 27 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 171,6 млн долларов по сравнению с 26 ноября до 379 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 186,1 млн долларов по сравнению с 26 ноября до 414,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 16 коп. во вторник вырос на 22 коп. до 28,12 UAH/USD.