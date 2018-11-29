Золото дорожает 29 ноября на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота растет в четверг утром на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно перспектив американской экономики и денежно-кредитной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,3 доллара, или на 0,27% - до 1230,7 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,17% - до 14,44 доллара за унцию.

Стоимость золота получила поддержку в четверг утром после того, как заявления главы ФРС увели вниз курс доллара. Пауэлл заявил, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. На этом фоне индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,15%, до 96,64 пункта.

"Положительная реакция золота вполне закономерна, и я думаю, что это только начало, поскольку инвесторы только приступают к оценке долгосрочных перспектив замедления, если вообще не приостановки ужесточения денежной политики ФРС", - сказал агентству MarketWatch редактор специализированного издания Gold Newsletter Бриен Лундин (Brien Lundin).