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Курс доллара 29 ноября остается под давлением на заявлениях главы ФРС США
07:54 29.11.2018 |
Курс доллара в четверг утром сохраняет негативную динамику по отношению к мировым валютам после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в котором инвесторы увидели сигнал к замедлению темпов повышения базовой ставки регулятором, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 96,67 пункта. Курс евро к доллару повышался до 1,1389 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1366 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,26 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,69 иены за доллар.
В четверг инвесторы продолжают отыгрывать сделанные днем ранее заявления главы ФРС США. Пауэлл заявил, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для оценки влияния повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным.
Новый комментарий Пауэлла отличается от его заявлений, сделанных в октябре. Тогда он говорил о том, что "на данный момент базовая ставка далека от нейтральной". Изменения в риторике главы ФРС привели инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения своей денежной политики.
"Инвесторы теперь отыгрывают повышение ставки в декабре и только одно повышение в 2019 году", - приводит агентство Рейтер мнение маркетингового стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Теперь участники рынка будут искать подсказки по дальнейшей политике регулятора в протоколе ноябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в четверг. На данный момент базовая ставка в США находится на уровне 2-2,25% годовых. Эксперты ждут четвертого в текущем году ее повышения до 2,25-2,5% на заседании регулятора в декабре. В 2019 году, согласно последним прогнозам ФРС, большинство представителей регулятора ожидали подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.
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