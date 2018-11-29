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Минфин США впервые включил в санкционный список биткоин-адреса
Министерство финансов США официально включило в индивидуальный список санкций биткоин-адреса, связанные с двумя резидентами Ирана. Об этом сообщает CoinDesk.
Как сообщают представители Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC), в специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN) добавлены два резидента Ирана - Али Кхорашадизадех и Мохаммад Горбанян. При этом впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища.
Как отмечают представители ведомства, эти жители Ирана связаны с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали около 200 объектов, включая компании, больницы, университеты и госагентства.
Также, по данным OFAC, иранцы осуществили 7000 биткоин-транзакций для конвертации около 6000 BTC в свою национальную валюту. После этого фиатные деньги помещались в иранские банки.
В течение двух лет вымогатели биткоинов проводили операции более чем на 40 криптобиржах. Некоторые из платформ, подчеркивают в OFAC, базируются в США.
В ведомстве заявили о недопустимости отправки средств на эти два биткоин-адреса, пригрозив нарушителям санкциями.
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