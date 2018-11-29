Отток средств физлиц в период Black Friday и введения военного положения составил менее 2% - НБУ

Национальный банк Украины заявляет о достаточной ликвидности банковской системы и отсутствии опасных оттоков средств из банковской системы страны спустя два дня после принятия решения о введении военного положения.

"Мы не увидели существенных оттоков из банковской системы... Всего в течение этих дней отток средств физлиц меньше 2%. Этот показатель также включает расходы граждан во время Black Friday и выходных дней", - написала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в сети Facebook.

По ее словам, в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов, однако удельный вес таких случаев мизерный.

"Система сейчас достаточно ликвидная и проблем не почувствовала. В качестве подтверждения - ни один банк не обратился к НБУ в эти дни за поддержкой ликвидности", - подчеркнула К.Рожкова, напомнив, что все инструменты такой поддержки со стороны центробанка ликвидности продолжают работать.

Первый замглавы Нацбанка отметила, что ситуация на наличном валютном рынке находится под влиянием психологического фактора. "Мы ожидаем, что она постепенно успокоится, и курс вернется к уровню, обусловленному фундаментальными факторами", - заявила она.

Е.Рожкова особо указала, что решение о признании неплатежеспособным украинской "дочки" российского ВТБ Банка не было связано с последними событиями в стране.

Представитель Нацбанка отметила важность проведенного в понедельник перед введением военного положения совещания с руководством крупнейших банков, на котором удалось развеять их волнения.

"Мы четко понимали, что главным нашим врагом в сложившейся ситуации может быть только некачественная коммуникация или ее отсутствие. Я считаю, что мы совместно с банковским сектором справились на отлично в этой ситуации", - считает Е.Рожкова.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября утвердила указ президента о введении в Украине военного положения до 14:00 26 декабря с предостережением, что он вводится в 10 из 24 областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем. Эти документы были обнародованы и вступили в силу 28 ноября.

Официальный курс гривни за эти дни ослаб на 1,7% - с 27,796 грн/$1 до 28,269 грн/$1, тогда как на наличном рынке его снижения было даже более значительным.