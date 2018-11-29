Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Отток средств физлиц в период Black Friday и введения военного положения составил менее 2% - НБУ
Национальный банк Украины заявляет о достаточной ликвидности банковской системы и отсутствии опасных оттоков средств из банковской системы страны спустя два дня после принятия решения о введении военного положения.
"Мы не увидели существенных оттоков из банковской системы... Всего в течение этих дней отток средств физлиц меньше 2%. Этот показатель также включает расходы граждан во время Black Friday и выходных дней", - написала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в сети Facebook.
По ее словам, в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов, однако удельный вес таких случаев мизерный.
"Система сейчас достаточно ликвидная и проблем не почувствовала. В качестве подтверждения - ни один банк не обратился к НБУ в эти дни за поддержкой ликвидности", - подчеркнула К.Рожкова, напомнив, что все инструменты такой поддержки со стороны центробанка ликвидности продолжают работать.
Первый замглавы Нацбанка отметила, что ситуация на наличном валютном рынке находится под влиянием психологического фактора. "Мы ожидаем, что она постепенно успокоится, и курс вернется к уровню, обусловленному фундаментальными факторами", - заявила она.
Е.Рожкова особо указала, что решение о признании неплатежеспособным украинской "дочки" российского ВТБ Банка не было связано с последними событиями в стране.
Представитель Нацбанка отметила важность проведенного в понедельник перед введением военного положения совещания с руководством крупнейших банков, на котором удалось развеять их волнения.
"Мы четко понимали, что главным нашим врагом в сложившейся ситуации может быть только некачественная коммуникация или ее отсутствие. Я считаю, что мы совместно с банковским сектором справились на отлично в этой ситуации", - считает Е.Рожкова.
Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября утвердила указ президента о введении в Украине военного положения до 14:00 26 декабря с предостережением, что он вводится в 10 из 24 областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем. Эти документы были обнародованы и вступили в силу 28 ноября.
Официальный курс гривни за эти дни ослаб на 1,7% - с 27,796 грн/$1 до 28,269 грн/$1, тогда как на наличном рынке его снижения было даже более значительным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
|Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: Потенциал развития украинского рынка огромен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Минфин США впервые включил в санкционный список биткоин-адреса
|Отток средств физлиц в период Black Friday и введения военного положения составил менее 2% - НБУ
|Индекс ПФТС завершил торги 28 ноября умеренным ростом
|Фонд содействия молодежному строительству возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.11.18
Это интересно
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года