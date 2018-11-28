Финансовые новости
- |
- 28.11.18
- |
- 20:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 28.11.18
16:34 28.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 ноября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.11.18
|27.11.18
|28.11.18
|27.11.18
|28.11.18
|27.11.18
|3 месяца
|14.38
|14.38
|2.16
|2.18
|1.17
|1.37
|6 месяцев
|15.16
|15.12
|2.96
|2.92
|1.57
|1.65
|9 месяцев
|15.46
|15.56
|3.11
|3.24
|1.76
|1.89
|12 месяцев
|15.63
|15.50
|3.73
|3.71
|2.30
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
|Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: Потенциал развития украинского рынка огромен
|Тимошенко, Ляшко или Гриценко: Кто первым проверит военное положение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС завершил торги 28 ноября умеренным ростом
|Фонд содействия молодежному строительству возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.11.18
|Депозитные ставки для физлиц 28.11.18
|Курс доллара 28 ноября слабо изменяется к мировым валютам перед выступлением главы ФРС США
|НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать порядок утверждения связанных лиц
Это интересно
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook