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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

27 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 100 млн гривен

11:02 28.11.2018 |

Финансы

 

Во вторник, 27 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 100 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.

Из них: overnight - 2 100 млн гривен по ставке 20,00% годовых 2 банкам.

Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 000 млн гривен.

За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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