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27 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 100 млн гривен
11:02 28.11.2018 |
Во вторник, 27 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 100 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 100 млн гривен по ставке 20,00% годовых 2 банкам.
Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 000 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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