26 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,8 млн до $207,4 млн

В понедельник, 26 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 24,8 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 207,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,6 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 228,6 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 232,2 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 271,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после сохранения на неизменном уровне в пятницу в понедельник вырос на 16 коп. до 27,90 UAH/USD.