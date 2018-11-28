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26 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,8 млн до $207,4 млн
10:54 28.11.2018 |
В понедельник, 26 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 24,8 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 207,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,6 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 228,6 млн долларов.
По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 232,2 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 271,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после сохранения на неизменном уровне в пятницу в понедельник вырос на 16 коп. до 27,90 UAH/USD.
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