Финансовые новости
- |
- 28.11.18
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар слабо дешевеет к евро и фунту 28 ноября в ожидании выступления Пауэлла, протокола заседания ФРС
09:14 28.11.2018 |
Доллар США незначительно дешевеет относительно евро и фунта стерлингов в среду, трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также публикации протокола заседания Федрезерва от 7-8 ноября.
Дж.Пауэлл выступит 28 ноября с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка в 20:00 МСК, протокол ноябрьского заседания американского ЦБ будет обнародован 29 ноября в 22:00 МСК.
Трейдеры ждут подтверждения сигналов того, что ФРС по-прежнему планирует поднять базовую процентную ставку на декабрьском заседании.
Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида, выступивший во вторник на конференции по банковскому регулированию в Нью-Йорке, заявил, что, по его мнению, сохранение политики постепенного подъема базовой процентной ставки является наилучшим вариантом действий для американского центробанка.
В центре внимания рынка саммит G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере.
"Доллар в этом году поддерживается "ястребиным" настроем ФРС, а также протекционистской политикой США", - отмечает Дэвид Форрестер, отвечающий за стратегию на валютных рынках в гонконгском подразделении Credit Agricole CIB.
"В результате всего этого американская валюта стала активом "тихой гавани", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $1,1300 по сравнению с $1,1289 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены поднялся до 113,87 иены против 113,79 иены накануне, курс евро к иене увеличилась до 128,67 иены по сравнению с 128,45 иены по итогам предыдущих торгов.
Курс доллара относительно фунта составляет $1,2753 против $1,2747 накануне.
Во вторник британская нацвалюта подешевела на 0,7% на фоне продолжающейся критики соглашения об условиях Brexit, заключенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Евросоюзом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутое соглашение по Brexit выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами. Д.Трамп также отметил, что такое соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами.
Соглашение будет вынесено в Великобритании на голосование Палаты общин 11 декабря.
Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью BBC назвал заключенное с ЕС соглашение "худшим из худших". Он добавил, что соглашение "обречено", если Палата общин не получит заверений в том, что страна сможет без проблем заключать торговые сделки по всему миру.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему важно доказать, что россияне атаковали наши корабли с воздуха
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
|Коломойский о Донбассе: «При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой»
|Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам - заявление Совета НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.11.18
|Доллар слабо дешевеет к евро и фунту 28 ноября в ожидании выступления Пауэлла, протокола заседания ФРС
|SEC: биткоин не является ценной бумагой, в отличие от многих ICO-токенов
|Биржи АТР в основном растут 28 ноября перед саммитом G20
|Биржи США завершили торги 27 ноября в слабом плюсе, несмотря на заявления Трампа по Китаю
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
Это интересно
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками