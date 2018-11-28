Доллар слабо дешевеет к евро и фунту 28 ноября в ожидании выступления Пауэлла, протокола заседания ФРС

Доллар США незначительно дешевеет относительно евро и фунта стерлингов в среду, трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также публикации протокола заседания Федрезерва от 7-8 ноября.

Дж.Пауэлл выступит 28 ноября с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка в 20:00 МСК, протокол ноябрьского заседания американского ЦБ будет обнародован 29 ноября в 22:00 МСК.

Трейдеры ждут подтверждения сигналов того, что ФРС по-прежнему планирует поднять базовую процентную ставку на декабрьском заседании.

Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида, выступивший во вторник на конференции по банковскому регулированию в Нью-Йорке, заявил, что, по его мнению, сохранение политики постепенного подъема базовой процентной ставки является наилучшим вариантом действий для американского центробанка.

В центре внимания рынка саммит G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере.

"Доллар в этом году поддерживается "ястребиным" настроем ФРС, а также протекционистской политикой США", - отмечает Дэвид Форрестер, отвечающий за стратегию на валютных рынках в гонконгском подразделении Credit Agricole CIB.

"В результате всего этого американская валюта стала активом "тихой гавани", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $1,1300 по сравнению с $1,1289 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены поднялся до 113,87 иены против 113,79 иены накануне, курс евро к иене увеличилась до 128,67 иены по сравнению с 128,45 иены по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара относительно фунта составляет $1,2753 против $1,2747 накануне.

Во вторник британская нацвалюта подешевела на 0,7% на фоне продолжающейся критики соглашения об условиях Brexit, заключенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Евросоюзом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутое соглашение по Brexit выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами. Д.Трамп также отметил, что такое соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами.

Соглашение будет вынесено в Великобритании на голосование Палаты общин 11 декабря.

Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью BBC назвал заключенное с ЕС соглашение "худшим из худших". Он добавил, что соглашение "обречено", если Палата общин не получит заверений в том, что страна сможет без проблем заключать торговые сделки по всему миру.