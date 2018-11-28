SEC: биткоин не является ценной бумагой, в отличие от многих ICO-токенов

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон в разговоре с CNBC рассказал о позиции регулятора в отношении первичных предложений монет, отметив, что биткоин не обладает свойствами ценных бумаг.

Во ходе интервью были упомянуты недавние разбирательства SEC с ICO-проектами Paragon и Airfox. Последние были вынуждены заплатить штраф и зарегистрировать токены в качестве ценных бумаг.

Клейтон подчеркнул, что любое ICO, распространяющее токены среди граждан США, должно неукоснительно следовать правилам SEC.

«Я думаю, всем нам ясно, что биткоин - это не ценная бумага. Однако многие ICO подпадают под эту категорию», - добавил чиновник.





По его словам, чтобы не было проблем с его ведомством, организаторам ICO следует проводить токенсейлы за рубежом. Также можно прибегнуть к закрытому предложению монет, где участвует до 35 инвесторов. В данном случае токены не подпадают под квалификацию ценных бумаг, однако накладываются ограничения на возможности продвижения такого проекта.