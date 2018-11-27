Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 48,1 млн гривен

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|244
|245
|246
|247
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000194138
|Доразмещение UA4000202667
|Доразмещение UA4000202469
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|27.11.2018
|27.11.2018
|27.11.2018
|27.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.11.2018
|28.11.2018
|28.11.2018
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|15.05.2019
|03.04.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|91.05
|-
|86.25
|Номинальный уровень доходности
|17.22
|18.21
|18.50
|17.25
|Срок обращения (дней)
|70
|168
|343
|672
|Срок погашения
|06.02.2019
|15.05.2019
|06.11.2019
|30.09.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 638 000.00
|42 471 000.00
|0.00
|0.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 638 000.00
|42 471 000.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 550 651 000.00
|1 952 336 000.00
|93 450 000.00
|3 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|4
|2
|0
|0
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|4
|2
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|0.00
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|0.00
|0.00
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|5 439 767.92
|42 704 165.79
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины