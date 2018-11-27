Группа ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018 года.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.

"Мы ожидали роста спроса на доллар на этой недели в связи с сезонностью, усилением девальвационных ожиданий и окончанием периода оплаты квартальных платежей налога на прибыль. Но давление на гривну еще более усилилось в результате панических настроений из-за введения военного положения. Это приводит как к увеличению разницы между курсами покупки и продажи, так и к дальнейшему ослаблению гривны", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Мартыненко, весьма ограниченный характер текущего военного положения позволяет предположить, что значительного ослабления гривны не произойдет, и курс до конца недели останется ближе к 28 UAH/USD.

"Мы оставляем неизменным свой прогноз курса в 29 UAH/USD на конец 2018 года", - подытожил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что военное положение введено в 10 областях с 14:00 26 ноября.