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ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018
16:38 27.11.2018 |
Группа ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018 года.
Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.
"Мы ожидали роста спроса на доллар на этой недели в связи с сезонностью, усилением девальвационных ожиданий и окончанием периода оплаты квартальных платежей налога на прибыль. Но давление на гривну еще более усилилось в результате панических настроений из-за введения военного положения. Это приводит как к увеличению разницы между курсами покупки и продажи, так и к дальнейшему ослаблению гривны", - сказал он.
Вместе с тем, по словам Мартыненко, весьма ограниченный характер текущего военного положения позволяет предположить, что значительного ослабления гривны не произойдет, и курс до конца недели останется ближе к 28 UAH/USD.
"Мы оставляем неизменным свой прогноз курса в 29 UAH/USD на конец 2018 года", - подытожил эксперт.
Как сообщали Українські Новини, Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что военное положение введено в 10 областях с 14:00 26 ноября.
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