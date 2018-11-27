Nasdaq запустит биткоин-фьючерсы в начале 2019 года

Биржа Nasdaq планирует запустить фьючерсы на биткоин в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечает издание, планы по запуску биткоин-фьючерсов по-прежнему актуальны для Nasdaq, невзирая на глубокий спад на рынке. В этом контексте компания активно сотрудничает Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Деривативы на Nasdaq будут основываться на индексе цены биткоина на базе нескольких бирж, отобранных компанией VanEck Associates Corp.

Также Bloomberg отмечает, что в свое время торговые площадки CME и CBOE уладили связанные с фьючерсами бюрократические формальности в «ускоренном режиме». Многие участники рынка в конце прошлого года надеялись, что новые инструменты знаменуют собой «новую эру» и положат начало масштабным институциональным инвестициям в криптовалюты.

Однако в реальности все оказалось совершенно иначе - объемы торгов биткоин-деривативами по-прежнему незначительны, а цена базового актива с момента запуска фьючерсов упала с $20 000 до $4000 и продолжает снижение.

Вскоре после того, как CME и CBOE представили миру традиционных финансов новые инструменты, CFTC ужесточила процедуры рассмотрения заявок бирж, планирующих запустить деривативы на виртуальные валюты.