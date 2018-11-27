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Справочный курс доллара вырос на 20,31 коп до 28,0973 грн
12:31 27.11.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 20,31 коп. до 28,0973 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривн на 9,09 коп. до 27,8942 UAH/USD.
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