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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Курсы валют по карточным операциям на 27.11.18
11:51 27.11.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 ноября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.0112
|31.5000
|32.0513
|3.8800
|4.2800
|ОТП Банк
|27.7000
|37.9000
|31.4100
|31.6600
|Укрсоцбанк
|27.7000
|27.9500
|31.3000
|31.8500
|Ощадбанк
|27.6700
|28.0500
|31.2000
|32.0000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.7000
|27,94,
|31.2500
|31.7000
|Укрэксимбанк
|27.7000
|27.9500
|31.6600
|32.1800
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.0000
|31.5457
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Українські Новини
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