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23 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $94,2 млн до $226 млн
10:19 27.11.2018 |
В пятницу, 23 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 94,2 млн долларов по сравнению с 22 ноября до 226 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 61,1 млн долларов по сравнению с 22 ноября до 264,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 2 коп. в пятницу сохранился на уровне 27,74 UAH/USD.
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