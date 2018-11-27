Доллар 27 ноября дорожает к евро после агрессивных заявлений Трампа о торговле с Китаем

Курс доллара растет к евро из-за увеличения спроса на более надежную американскую валюту после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 EET курс евро к доллару опускался до 1,1315 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Доллар к иене при этом был на уровне прошлого закрытия в 113,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 97,22 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления Трампа о перспективах торговых отношений США и Китая. В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал "маловероятным" то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов в год, если новый договор с Китаем не будет заключен. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели. "Последние комментарии отражают типичную переговорную стратегию Трампа, которая заключается в том, чтобы оказать максимальное давление на другую сторону. При этом сохраняется надежда на заключение перемирия на встрече G20 позже на этой неделе", - цитирует агентство Рейтер слова главы исследовательского отдела по развивающимся рынкам Danske Bank Якоба Кристенсена (Jakob Christensen).