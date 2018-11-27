Золото стабильно в цене 27 ноября в ожидании новостей от ФРС США

Стоимость золота во вторник слабо изменяется, поскольку инвесторы отказываются от активных действий на рынке перед выступлением главы ФРС США, Джерома Пауэлла, в котором он может указать на перспективы денежной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,1 доллара, или на 0,01% - до 1228,6 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,03%, до 14,4335 доллара за унцию.

В центре внимания мировых инвесторов на текущей неделе находится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду и протокол ноябрьского заседания регулятора в четверг. Исходя из этих двух событий инвесторы попытаются оценить перспективы курса американского регулятора на дальнейшее повышение базовой ставки в стране. Регулятор уже три раза повышал ставку в 2018 году, и ожидается, что он повысит ее еще раз на заседании в декабре и три раза в следующем году. Если ФРС США продолжит ужесточение своей денежной политики, то это поддержит курс доллара и окажет давление на стоимость золота.

Кроме того, взгляды мировых рынков обращены к предстоящему в конце недели саммиту G20 в Аргентине. Трейдеры ждут в его рамках встречи лидеров США и Китая в надежде на прояснение перспектив торговых отношений стран, которые остаются напряженными уже более полугода.

"Инвесторы будут воздерживаться от резких действий до выхода протокола последнего заседания ФРС, а также до появления большей ясности в перспективах торгового конфликта между США и Китаем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.