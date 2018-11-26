Финансовые новости
- |
- 26.11.18
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нацбанк на прошлой неделе купил почти $53 млн
19:10 26.11.2018 |
С 19 по 23 ноября в результате валютных интервенций Национальный банк купил $52,7 млн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Нацбанк в результате интервенций по единому курсу купил $52,7 млн.
Всего с начала года Нацбанк купил $2614,78 млн, а продал $1496,32 млн.
С использованием Matching с начала года было куплено $805 млн, а продано - $460,8 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения кампании по выборам Президента-2019
|Агрессия на Азове: что Украина будет доказывать в международных судах
|Павел Климкин: Мы считаем, что это война
|Порошенко подписал указ о военном положении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские биржевые индексы завершили торги в понедельник умеренным ростом
|Нацбанк на прошлой неделе купил почти $53 млн
|Ведение военного положения не является основанием для отказа в страховой выплате - Нацкомфинуслуг
|Доллар дешевеет к евро и фунту благодаря новостям из Италии, одобрению ЕС соглашения о Brexit
|Депозитные ставки для физлиц 26.11.18
|Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма
Это интересно
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей
|«Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн