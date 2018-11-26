Украинские евробонды и акции начали снижаться на новостях российской агрессии в Азовском море

Котировки еврооблигаций Украины в понедельник утром резко снижаются в стоимости на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

По данным системы Bloomberg, в отрицательной динамике лидируют евробонды Украина-32 - стоимость ценных бумаг к 10:35 кв просела на 1,295 процентных пункта (п.п.) - до 80,043% номинала, Украина-24 - на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 - на 1,158 п.п., до 88,427% номинала. Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) - до 10,079% годовых, на 29 б.п. - до 10,036% годовых и 25,9 б.п. - до 10,153% годовых.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдалась вдоль всей суверенной кривой.

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается утром в понедельник после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.

В частности, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14% - до GBP1,871. Как следует из данных на сайте биржи, в первые минуты торгов в понедельник они просели более чем на 1,6%. Затем они несколько отыграли падение - менее чем до 1%, однако спустя 10 минут после начала торгов вновь продолжили дешеветь.

Курс акций МХП на LSE также снизился с открытия на 0,94% - до $10,50 за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции "Кернел" сначала были стабильны, однако спустя 20 минут после открытия они также просели на 1,44% - PLN54,7 за штуку.