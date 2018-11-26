22 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $153,3 млн до $131,8 млн

В четверг, 22 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 153,3 млн долларов по сравнению с 21 ноября до 131,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 149,2 млн долларов по сравнению с 21 ноября до 203,3 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в среду составил 285,1 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 352,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после сохранения на неизменном уровне в среду в четверг уменьшилась на 2 коп. до 27,74 UAH/USD.