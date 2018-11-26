Доллар и иена дешевеют 26 ноября ко всем основным валютам

Доллар США и японская иена в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеют ко всем основным валютам на фоне роста фондовых индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и фьючерсов на американские индексы.

Инвесторы продолжают ставить под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.

Евро к 8:15 EET поднялся до $1,1346 с $1,1337 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс евро увеличился до 128,47 иены со 128,07 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте повысился со 112,96 до 113,22 иены.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.

Фунт стерлингов стабилен в понедельник. В воскресенье главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях. Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британские СМИ сообщают, что в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.