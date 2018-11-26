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Золото дорожает 26 ноября в ожидании саммита G20
08:09 26.11.2018 |
Стоимость золота в понедельник утром поднимается, инвесторы ожидают встречу лидеров США и КНР на саммите G20, который стартует в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,2 доллара, или на 0,18% - до 1231,3 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,61%, до 14,455 доллара за унцию.
Участники торгов ждут саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.
В ходе текущей недели инвесторы также ожидают речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по экономическому прогнозу. Инвесторы ожидают подсказок по монетарной политике регулятора на следующий год, а именно сохранит ли регулятор темпы повышения ставки.
Традиционно доллар поддерживается увеличением ставки ФРС, что негативно влияет на золото. Металл в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
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