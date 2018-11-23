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Евро дешевеет 23 ноября из-за слабых данных из Германии
15:06 23.11.2018 |
Евро дешевеет в пятницу в паре с долларом и завершает снижением пятую неделю подряд.
Инвесторов встревожили крайне слабые данные о деловой активности в Германии: индексы менеджеров закупок (PMI) показали, что экономический рост в стране в ноябре ослабел до минимума за почти четыре года. Эта слабость отразилась и на значениях PMI для всей еврозоны.
Евро к 14:17 EET подешевел до $1,1353 с $1,1403 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро к этому времени опустилась до 128,07 иены по сравнению со 128,80 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,81 иены против 112,95 иены днем ранее.
Деловая активность в перерабатывающей промышленности секторе еврозоны оказалась на самом низком с мая 2016 года уровне, в сфере услуг - на минимуме с октября 2016 года, а значение сводного PMI на уровне 52,4 стало худшим почти за четыре года. В Германии сводный индекс также упал к минимуму декабря 2014 года, снижение наблюдалось и в промышленности, и в сфере услуг.
Торги на биржах Японии в пятницу не проводятся, поскольку страна празднует День благодарности труду. В четверг США отмечали День благодарения.
Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на саммите G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.
Банк Westpac рекомендует покупать фунт стерлингов в паре с долларом при $1,2855 за фунт с ориентиром $1,3200 и установкой сигнала стоп-лосс на $1,2770. По мнению аналитиков банка, фунт будет укрепляться на ожиданиях контролируемого выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Между тем в пятницу фунт дешевеет к большинству валют, в том числе к доллару - на 0,4%, до $1,2827. Накануне его курс поднимался на 0,8%.
Еврокомиссия выразила уверенность в том, что саммит по Brexit состоится в эти выходные.
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