Минфин завершает обсуждение концепции реформы ГФС, намерен разделить ее на таможню и налоговую - Маркарова

Министерство финансов намерено со следующей недели начать консультации в Кабинете министров об утверждении концепции Государственной фискальной службы (ГФС), в частности, обсуждается разделение ведомства на таможенную и налоговую службы.

"Мы на финальной стадии отработки концепции реформы ГФС внутри Минфина. Уже со следующей недели планируем начать более широкие консультации и вынесение концепции реформы на рассмотрение Кабинета министров", - сказала министр финансов Оксана Маркарова на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, концепция Минфина предусматривает разделение ведомства на таможенную и налоговую службу.

"Мы запланировали (в госбюджете на 2019 год - ИФ), что до 10% перевыполнения таможенных поступлений могут быть использованы как на закупку оборудования, например, по сканерам, так и на процесс реформирования, в том числе - оплату труда", - добавила она.