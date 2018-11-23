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НБУ понизил справочный курс гривни на 6,14 коп. до 27,8033 грн
12:37 23.11.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,14 коп. до 27,8033 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 3,57 коп. до 27,7419 UAH/USD.
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