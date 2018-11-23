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22 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 650 млн гривен
10:50 23.11.2018 |
В четверг, 22 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 650 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 650 млн гривен по ставке 20,00% годовых 2 банкам.
Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 500 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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