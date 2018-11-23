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21 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $48,9 млн до $286,1 млн
10:08 23.11.2018 |
В среду, 21 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 48,9 млн долларов по сравнению с 20 ноября до 286,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 71,1 млн долларов по сравнению с 20 ноября до 353,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после сохранения на неизменном уровне в среду в четверг опустился на 2 коп. до 27,74 UAH/USD.
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