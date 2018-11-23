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Власти Норвегии лишат майнеров льгот на электроэнергию
В государственном бюджете Норвегии на следующий год отсутствуют специальные льготные условия для майнинговой индустрии. Так, с января 2019 года майнеры будут вынуждены платить по стандартным тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на местные источники.
«Норвегия больше не может предоставлять тарифные льготы такой грязной криптографической деятельности, как биткоин. Это требует больших объемов электроэнергии и увеличивает выброс парниковых газов в глобальных масштабах», - подчеркнул норвежский парламентарий Ларс Гальтбреккер.
Если сейчас цена киловатта для майнеров составляет порядка $0,05, то уже в январе она возрастет до $1,94. Если верить данным майнинговой компании Northern Bitcoin, цена добычи одного биткоина в Норвегии составляет порядка $7700. В Китае, например, этот показатель существенно ниже - $3100.
Напомним, ранее майнинговые предприятия в китайских провинциях Синьцзян и Гуйчжоу приостановили свою работу на время проведения налоговой проверки, а хешрейт сети упал почти на 20%.
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