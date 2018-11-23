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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото незначительно изменяется в цене 23 ноября на неопределенности вокруг политики ФРС

08:13 23.11.2018 |

Финансы

 

Стоимость золота в пятницу утром незначительно изменяется на фоне неопределенных перспектив кредитно-денежной политики ФРС США в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2 доллара, или на 0,02% - до 1228,3 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32%, до 14,45 доллара за унцию.

Инвесторы находятся в ожидании декабрьского заседания ФРС США, которая, согласно прогнозам, должна повысить базовую ставку в стране в четвертый раз в текущем году в рамках курса на ужесточение денежной политики. При этом у рынков есть сомнения относительно дальнейших шагов регулятора в 2019 году на фоне признаков замедления роста мировой экономики. Если ФРС подтвердит свой курс на повышение ставки, это поддержит доллар и окажет давление на стоимость золота.

Поддержку спроса на металл в качестве более надежного актива в пятницу оказывают ожидания грядущего в последние дни ноября саммита G20. Инвесторы опасаются, что он не поможет улучшить напряженные торговые отношения США и КНР. "Инвесторы приступили к хеджированию возможных рисков в преддверии саммита G20 на следующей неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
По материалам: ПРАЙМ
 

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