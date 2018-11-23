Фунт замедлил рост к доллару в ожидании деталей проекта соглашения по Brexit

Курс фунта стерлингов замедлил рост к доллару в пятницу утром в ожидании деталей проекта декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2882 доллара с 1,2877 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 1,2927 доллара за фунт.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1414 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1403 доллара за евро. Курс доллара снижается к иене до 112,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,29%, до 96,43 пункта.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявление главы Евросовета Дональда Туска в Twitter о том, что проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован в четверг на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по Brexit. На нем планировалось одобрить соглашение о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

Теперь трейдеры ждут деталей проекта соглашения. Директор по анализу экономики и рынков компании NAB Дэвид де Гариш (David de Garish) считает, что текст проекта потребует многих важных уточнений. "Документ не убедил рынки в том, что он получит одобрение парламента", - сказал эксперт агентству Рейтер.