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Фунт замедлил рост к доллару в ожидании деталей проекта соглашения по Brexit
08:05 23.11.2018 |
Курс фунта стерлингов замедлил рост к доллару в пятницу утром в ожидании деталей проекта декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2882 доллара с 1,2877 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 1,2927 доллара за фунт.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1414 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1403 доллара за евро. Курс доллара снижается к иене до 112,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,29%, до 96,43 пункта.
Участники торгов продолжают отыгрывать заявление главы Евросовета Дональда Туска в Twitter о том, что проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован в четверг на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.
В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по Brexit. На нем планировалось одобрить соглашение о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.
Теперь трейдеры ждут деталей проекта соглашения. Директор по анализу экономики и рынков компании NAB Дэвид де Гариш (David de Garish) считает, что текст проекта потребует многих важных уточнений. "Документ не убедил рынки в том, что он получит одобрение парламента", - сказал эксперт агентству Рейтер.
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