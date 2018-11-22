20 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $55,3 млн до $237,2 млн

Во вторник, 20 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 55,3 млн долларов по сравнению с 19 ноября до 237,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 45,9 млн долларов по сравнению с 19 ноября до 282,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 4 коп. во вторник вырос на 2 коп. до 27,76 UAH/USD.