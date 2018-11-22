Цена на золото снижается 22 ноября после обновления двухнедельного максимума

Стоимость золота в четверг утром незначительно снижается, - инвесторы фиксируют прибыль после обновления двухнедельных ценовых максимумов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,02% - до 1227,9 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,12% - до 14,485 доллара за унцию.

Незначительная коррекция на рынке золота происходит в четверг после повышения цены в ходе предыдущих торгов до 1230,8 доллара - максимума с 7 ноября. Кроме того, интерес к золоту как безопасному активу снижается на фоне восстановления мировых фондовых рынков после спада в начале недели.

При этом участники торгов продолжают следить за динамикой курса доллара, который традиционно оказывает влияние на стоимость драгметалла. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в четверг на 0,09%, до 96,63 пункта, и это ограничивает распродажи золота.

Мировые инвесторы ожидают декабрьского заседания ФРС США, которая, согласно прогнозам, должна повысить базовую ставку в стране в четвертый раз в текущем году в рамках курса на ужесточение денежной политики. При этом у рынков появились сомнения относительно дальнейших шагов регулятора в 2019 году на фоне признаков замедления роста мировой экономики. Если ФРС подтвердит свой курс, это поддержит доллар и окажет давление на стоимость золота.