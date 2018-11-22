Доллар дешевеет к евро 22 ноября на восстановлении рисковых настроений

Доллар в четверг утром дешевеет к евро - спрос на американскую валюту как более надежный актив снижается в свете восстановления мировых фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET курс евро к доллару рос до 1,1395 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1384 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 113 иен за доллар со 113,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 96,66 пункта.

Доллар в четверг оказался под давлением на фоне восстановления спроса на рисковые активы, о чем свидетельствует рост американских фондовых индексов в среду, который поддерживает и азиатские площадки.

Как пишет агентство Рейтер, аналитики полагают, что сейчас ключевой темой, определяющей динамику курса доллара, являются перспективы денежно-кредитной политики США. Ожидания рынка сводятся к тому, что в декабре ФРС США повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году, однако в следующем году может замедлить темпы ужесточения денежной политики из-за признаков замедления роста мировой экономики.

Валютный стратег Bank of Singapore Сима Мо Сена (Sim Moh Siong) отметил, что рынки ждут декабрьского заседания ФРС главным образом, чтобы посмотреть, будут ли изменения в сигналах относительно дальнейшей политики регулятора.