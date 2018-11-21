Справочный курс гривни 21 ноября укрепился до 27,78 грн

|Показатель
|20.11.18
|21.11.18
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7673
|27.7776
|0.04
Данные: НБУ.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:37 21.11.2018 |
Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 21 ноября 2018 года.
|Показатель
|20.11.18
|21.11.18
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7673
|27.7776
|0.04
Данные: НБУ.
|
|
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