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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривни 21 ноября укрепился до 27,78 грн

12:37 21.11.2018 |

Финансы

 

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 21 ноября 2018 года.

Показатель20.11.1821.11.18Изменение, %
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 27.7673 27.7776 0.04

Данные: НБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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